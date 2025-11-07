Лукашенко находится с рабочей поездкой в Житковичах 7 ноября в пятницу

В телеграм-канале добавили, что темой дня окажется промышленность. В графике главы государства запланировано посещение двух предприятий. Это «Сатурн-1», где делают узлы и детали для железнодорожных составов, а также Житковичский моторостроительный завод. Александру Лукашенко расскажут про новое производство насосов, запчастей для двигателей сельхозтехники.