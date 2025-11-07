Ричмонд
Лукашенко находится с рабочей поездкой в Житковичах 7 ноября в пятницу

Лукашенко продолжает рабочую поездку по югу Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочей поездкой в Житковичах 7 ноября, в пятницу. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства 6 ноября приехал с рабочей поездкой в Мозырь, где открыл мост через реку Припять (подробнее — здесь).

«Длительная поездка на юг продолжается. Сегодня работаем в Житковичах», — уточнили в сообщении.

В телеграм-канале добавили, что темой дня окажется промышленность. В графике главы государства запланировано посещение двух предприятий. Это «Сатурн-1», где делают узлы и детали для железнодорожных составов, а также Житковичский моторостроительный завод. Александру Лукашенко расскажут про новое производство насосов, запчастей для двигателей сельхозтехники.

«Хоть день сегодня и праздничный — работа продолжается», — подчеркнули в телеграм-канале.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам 7 ноября, сказав про важные открытия.

Тем временем Лукашенко сказал готовиться начальникам, которые отстегивают любовникам и любовницам государственные деньги.

Вместе с тем Лукашенко удивился, зачем белорусы тратят деньги на «ерунду» от Gucci и Versace.

