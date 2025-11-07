Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина может остаться без финансирования: Бельгия блокирует масштабный план ЕС по использованию активов РФ

Politico: Спор в ЕС из-за российских активов может оставить Украину без денег.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз может не успеть предоставить Украине крупный кредит в размере 140 миллиардов евро. Причиной стали разногласия между странами-членами ЕС относительно использования замороженных российских активов, пишет издание Politico.

У украинских властей уже весной может возникнуть острая нехватка средств. В связи с этим Европейская комиссия активизировала переговорный процесс с правительством Бельгии. Целью переговоров является поиск юридического механизма для предоставления Киеву масштабного кредита.

Однако ключевым спорным моментом стало предложение использовать в качестве залога замороженные российские активы. Основная часть этих средств хранится именно в Бельгии, которая является главным депозитарием.

План столкнулся с серьезным политическим сопротивлением. Как сообщает издание, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер блокирует заключение соглашения. Бельгийская сторона опасается серьезных финансовых и юридических последствий. Основной риск заключается в том, что Бельгии придется в одиночку выплачивать РФ компенсацию.

«Это может затянуть процесс и ставит под угрозу надежды Еврокомиссии получить 140 млрд евро до апреля, когда, как ожидается, у Киева закончатся деньги», — говорится в публикации.

Напомним, об использовании замороженных на Западе активов России неоднократно высказывалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркивала, что подобные покушения на средства повлекут за собой неизбежный ответ со стороны Москвы. И у нее есть целый арсенал контрмер.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше