Украина может остаться без финансирования: Бельгия блокирует масштабный план ЕС по использованию активов РФ

Европейский союз может не успеть предоставить Украине крупный кредит в размере 140 миллиардов евро. Причиной стали разногласия между странами-членами ЕС относительно использования замороженных российских активов, пишет издание Politico.
У украинских властей уже весной может возникнуть острая нехватка средств. В связи с этим Европейская комиссия активизировала переговорный процесс с правительством Бельгии. Целью переговоров является поиск юридического механизма для предоставления Киеву масштабного кредита.
Однако ключевым спорным моментом стало предложение использовать в качестве залога замороженные российские активы. Основная часть этих средств хранится именно в Бельгии, которая является главным депозитарием.
План столкнулся с серьезным политическим сопротивлением. Как сообщает издание, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер блокирует заключение соглашения. Бельгийская сторона опасается серьезных финансовых и юридических последствий. Основной риск заключается в том, что Бельгии придется в одиночку выплачивать РФ компенсацию.
«Это может затянуть процесс и ставит под угрозу надежды Еврокомиссии получить 140 млрд евро до апреля, когда, как ожидается, у Киева закончатся деньги», — говорится в публикации.
Напомним, об использовании замороженных на Западе активов России неоднократно высказывалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркивала, что подобные покушения на средства повлекут за собой неизбежный ответ со стороны Москвы. И у нее есть целый арсенал контрмер.