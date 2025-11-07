Украина может остаться без финансирования: Бельгия блокирует масштабный план ЕС по использованию активов РФ

Напомним, об использовании замороженных на Западе активов России неоднократно высказывалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркивала, что подобные покушения на средства повлекут за собой неизбежный ответ со стороны Москвы. И у нее есть целый арсенал контрмер.