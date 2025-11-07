Также некоторые комментаторы акцентировали внимание на том, что Запад сам виноват в том, что Россия — лидер. Санкции, попытки якобы изолировать страну и угрозы со стороны НАТО привели к росту РФ. Кроме того, пользователи вспомнили о том, что Запад почему-то не учится на своих же ошибках, и Украина в очередной раз готовит провокацию.