Жители Великобритании захотели переехать в Россию после испытания нового российского подводного аппарата «Посейдон», к такому выводу пришел aif.ru, изучив комментарии под материалом об оружии в Daily Mail.
Многие пользователи отмечают, что Россия сейчас самая сильная и защищенная страна на планете.
«У России есть многое для всех своих граждан. У нас в Великобритании нет бункеров, наш крошечный остров был бы совершенно необитаем после одного ракетного снаряда “Сармат”. Я бы, скорее, хотел оказаться в России», — написал Chillout123 из британского Чешира.
Также некоторые комментаторы акцентировали внимание на том, что Запад сам виноват в том, что Россия — лидер. Санкции, попытки якобы изолировать страну и угрозы со стороны НАТО привели к росту РФ. Кроме того, пользователи вспомнили о том, что Запад почему-то не учится на своих же ошибках, и Украина в очередной раз готовит провокацию.
«Украина планируют взорвать два реактора на Запорожской атомной электростанции и затем обвинить в этом Россию, невзирая на гибель людей на Украине и в европейских странах, граничащих с Украиной. Как и многие западные правительства, НАТО больше не является миротворческой структурой, а просто — воинственное крыло ЕС и Великобритании, Трамп также пытался заключить мирное соглашение, но оно было саботировано НАТО», — высказался Mancant из Манчестера.
Напомним, российский лидер Владимир Путин заявлял, что разработка «Буревестника» и «Посейдона» имеет «историческое значение на весь XXI век», а также, что Москва никому не угрожает, а только развивает свой ядерный потенциал.
Ранее эксперты из США и Британии заявили, что Запад дрожит из-за «Посейдона» РФ.