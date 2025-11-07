«Провокация и игра»: экс-жена свердловского депутата-абьюзера Блохина высказалась о его конфликте с моделью

Бывшая жена депутата впервые высказалась в медиапространстве после того, как бывшая подруга Блохина, модель Елизавета Кузнецова, разместила в социальных сетях фото и видео с последствиями конфликтов, в которых якобы запечатлен политик. Ранее в своих социальных сетях Кузнецова разместила фото- и видеоматериалы с последствиями конфликтов: на них запечатлены разбитая техника и поврежденные двери. По утверждению модели, их с депутатом некогда идеальные отношения, о которых она сама ранее писала в соцсетях, сопровождавшиеся совместными путешествиями и дорогими подарками, завершились угрозами в ее адрес. Из-за этого Кузнецова заявила, что была вынуждена уехать из города. Ранее с официальной позицией выступила спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. Она сообщила, что мандатная комиссия может рассмотреть материалы в отношении депутата, если от пострадавшей стороны поступит официальное заявление. После этого конфликт также комментировал сам Блохин, также назвав ситуацию «историей ради хайпа».