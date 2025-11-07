Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕР определилась с кандидатом на пост главы Карталинского округа

«Единая Россия» на выборах главы Карталинского округа (бывшего района) Челябинской области поддержит действующего главу Анатолия Вдовина. Об этом сообщают местные СМИ.

Анатолий Вдовин может стать первым главой Карталинского муниципального округа.

«Единая Россия» на выборах главы Карталинского округа (бывшего района) Челябинской области поддержит действующего главу Анатолия Вдовина. Об этом сообщают местные СМИ.

«Карталинские партийцы выдвинули на должность первого главы Карталинского муниципального округа Анатолия Вдовина, как зрелого политика, опытного главу. Он прошел большой путь от рядового учителя до главы района. Должности ему давались не по блату, его родители обычные люди — без связей, без больших денег», — сообщает издание «Карталинская новь».

Вдовину 60 лет. Районом он руководит с 2020 года. На участие в конкурсе на пост главы Карталинского округа заявились три кандидата. Это действующий глава района Анатолий Вдовин, а также местный депутат Кайрат Ихсанов и руководитель аппарата районной администрации Елена Борисова. Конкурс состоится 12 ноября. После этого главу выберут депутаты окружного собрания.

В ноябре и начале декабря конкурсы по отбору кандидатур на пост глав пройдут в трех городах и 24 муниципальных округах (бывших районах). В последних это связано с формированием органов власти новых муниципалитетов, преобразованных в результате муниципальной реформы.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше