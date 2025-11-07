Politico: в Европе прошли учения на случай войны с Россией

В ходе учений в Норвегии министры и генералы решали, как реагировать на сообщения о «враждебных действиях России», сообщает «Лента.ру». Согласно легенде, руководители получали отрывочные разведданые, а также информацию из открытых источников — газет и соцсетей, после чего они должны были определить ответные меры.
Глава британского оборонного ведомства Джон Хили, комментируя учения, заявил, что государства, которые расположены рядом с Россией, могут лучше других дать оценку угрозам и заставить НАТО «отнестись к этим угрозам более серьезно».
Ранее министр обороны Польши объявил о запуске крупнейшей в истории страны программы всеобщей военной подготовки. Она стартует в конце ноября. Планируется, что до конца года обучение пройдут 20 тыс. человек, в 2026 — около 400 тысяч, включая обучающихся по программе для резервистов.