Politico: в Европе прошли учения на случай войны с Россией

В ходе учений в Норвегии министры и генералы решали, как реагировать на сообщения о «враждебных действиях России», сообщает «Лента.ру». Согласно легенде, руководители получали отрывочные разведданые, а также информацию из открытых источников — газет и соцсетей, после чего они должны были определить ответные меры.