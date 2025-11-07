Си Цзиньпин принял участие в спуске на воду уникального авианосца

Церемония состоялась 5 числа в военно-морском порту Санья на острове Хайнань. Си Цзиньпин присутствовал поднялся на борт, осмотрел корабль и заслушал доклад о ходе программы строительства авианосцев, их боевых возможностях и применении электромагнитной катапульты.
По данным телеканала, «Фуцзянь» — первый китайский авианосец с ЭМК. Эта конструкция улучит темпы и эффективность взлёта палубной авиации и расширит номенклатуру применяемых самолётов.
На церемонии подъёма флага и ввода в строй присутствовали более 2 тысяч человек: военнослужащие ВМС НОАК, строители, представители правительства и партии, члены Центрального военного совета, командование Южной зоны боевого командования и руководство провинции Хайнань.
