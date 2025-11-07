Ричмонд
Си Цзиньпин принял участие в спуске на воду уникального авианосца

Китай официально ввёл в эксплуатацию свой третий авианосец «Фуцзянь» — первую в стране платформу с электромагнитной катапультой. На церемонии присутствовал глава КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщило китайское Центральное телевидение.

Источник: Life.ru

Церемония состоялась 5 числа в военно-морском порту Санья на острове Хайнань. Си Цзиньпин присутствовал поднялся на борт, осмотрел корабль и заслушал доклад о ходе программы строительства авианосцев, их боевых возможностях и применении электромагнитной катапульты.

По данным телеканала, «Фуцзянь» — первый китайский авианосец с ЭМК. Эта конструкция улучит темпы и эффективность взлёта палубной авиации и расширит номенклатуру применяемых самолётов.

На церемонии подъёма флага и ввода в строй присутствовали более 2 тысяч человек: военнослужащие ВМС НОАК, строители, представители правительства и партии, члены Центрального военного совета, командование Южной зоны боевого командования и руководство провинции Хайнань.

Ранее Life.ru рассказывал, что Китайский производитель электрокаров запустил производство летающих автомобилей на заводе в Гуанчжоу. Если это предприятие будет работать на полных мощностях, то каждые 30 минут с конвейера будет сходить один новый экземпляр.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

