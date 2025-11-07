ВЦИОМ: 77,9% россиян рассказали о доверии Владимиру Путину

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют сразу 77,9% россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра ВЦИОМ. Данные представлены на официальном сайте.
В ходе исследования респондентам задавали прямой вопрос о том, доверяют ли они Владимиру Путину. И сразу 77,9% опрошенных ответили положительно. Премьер-министру Михаилу Мишустину выразили доверие 58,4% опрошенных.
Тогда же исследователи задали респондентам вопрос, одобряют ли они деятельность нынешнего президента РФ. В данном случае положительно ответили 74,5% граждан. В случае премьер-министра и правительства России показатели составили 48,7% и 46,3%, соответственно.
Известно, что исследование проводилось посредством телефонного опроса, были задействованы номера 1600 абонентов со всех регионов РФ.
Ранее ВЦИОМ выяснил отношение россиян к искусству. Сразу 42% выразили мнение, что оно может быть уродливым и шокирующим.