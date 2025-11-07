Белоруссия пропустила через границу свыше 200 литовских фур

По его словам, в Литву вернулись 218 машин, оформленных белорусской стороной через переход «Каменный Лог». Обычно суточный поток здесь в 2,5 раза меньше.
Тарасов также отметил, что от Минска поступило уведомление о готовности открыть для движения КПП «Бенякони», где сейчас скопилось более 400 фур. Ожидается, что запуск пункта поможет разгрузить очередь и ускорить возвращение транспорта.
Напряжение возникло после того, как Литва 29 октября на месяц закрыла автограницу с Беларусью из-за массового проникновения метеозондов, которые контрабандисты использовали для переброски сигарет. В итоге на границе образовалась пробка из фур, а литовские власти начали искать способ их вернуть. Сперва Минск отказывался, но, видимо, стороны пришли к соглашению.
