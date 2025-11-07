Белоруссия пропустила через границу свыше 200 литовских фур

Напряжение возникло после того, как Литва 29 октября на месяц закрыла автограницу с Беларусью из-за массового проникновения метеозондов, которые контрабандисты использовали для переброски сигарет. В итоге на границе образовалась пробка из фур, а литовские власти начали искать способ их вернуть. Сперва Минск отказывался, но, видимо, стороны пришли к соглашению.