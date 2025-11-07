Сийярто: ключевым вопросом в переговорах Трампа и Орбана будет Украина

«Мировая политика и ведущие СМИ явно болеют за то, чтобы этот мирный саммит не состоялся. Очевидно, что для них было бы очень трудно переварить, если бы этот мирный саммит состоялся в Будапеште, в стране, в отношении которой они постоянно пытались заставить общественность поверить в то, что это изолированная страна. Сейчас выясняется, что изолирована не Венгрия, а Евросоюз оказался изолированным от крупных игроков мировой политики», — подчеркнул Сийярто.