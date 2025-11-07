Сийярто: ключевым вопросом в переговорах Трампа и Орбана будет Украина

Ключевым вопросом на встрече премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа станет урегулирование украинского конфликта, интервью главы МИД Венгрии Петера Сийярто газете Origo перевел aif.ru.
«Поскольку Дональд Трамп — единственная надежда на мир в международной политике, а премьер-министр — европейский политик, который всегда выступал за мир, то возможность установления мира на Украине, очевидно, будет ключевым вопросом», — заявил руководитель венгерского внешнеполитического ведомства.
Он добавил, что саммит мира в Будапеште между Россией и США не снят с повестки, хотя Западу очень хочется, чтобы он не состоялся.
«Мировая политика и ведущие СМИ явно болеют за то, чтобы этот мирный саммит не состоялся. Очевидно, что для них было бы очень трудно переварить, если бы этот мирный саммит состоялся в Будапеште, в стране, в отношении которой они постоянно пытались заставить общественность поверить в то, что это изолированная страна. Сейчас выясняется, что изолирована не Венгрия, а Евросоюз оказался изолированным от крупных игроков мировой политики», — подчеркнул Сийярто.
Он также отметил, что Орбан и Трамп обсудят поставки российских энергоресурсов в Европу.
Ранее венгры пообещали рассказать в ЕС о похищениях военкомами Украины студентов.