Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шавкат Мирзиёев завершил визит в США и вылетел в Ташкент

В ходе пребывания в городе Вашингтоне узбекский лидер провел в Белом доме продуктивные переговоры с президентом Дональдом Трампом и принял участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате «C5+1», а также провел ряд встреч.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Программа рабочего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Соединенные Штаты Америки завершилась, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе пребывания в городе Вашингтоне узбекский лидер провел в Белом доме продуктивные переговоры с президентом Дональдом Трампом и принял участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате «C5+1», а также провел ряд встреч.

«Достигнуты договоренности о дальнейшем развитии узбекско-американских отношений стратегического партнерства, углублении взаимодействия между Центральной Азией и США в формате “С5+1”, — напомнили в пресс-службе.

Шавкат Мирзиёев также встретился с сенатором Стивеном Дэйнсом, конгрессменами Кэрол Миллер, Биллом Хайзенгой и Сидни Камлагер-Дав.

Принял министра торговли США Говарда Латника, президента и председателя Эксимбанка Джона Йовановича, главного исполнительного директора Корпорации международного финансового развития Бэна Блэка, а также глобального исполнительного директора компании General Motors Шилпана Амина.

В рамках деловой программы визита состоялся «круглый стол» с участием бизнес-сообщества США.

По итогам встреч и переговоров принят ряд документов двустороннего и многостороннего характера.

По окончании мероприятий визита президент Узбекистан отбыл в город Ташкент.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше