МИД Китая призвал США сократить ядерный арсенал

ПЕКИН, 7 ноя — РИА Новости. США должны существенно сократить свой ядерный арсенал и создать условия для достижения полного ядерного разоружения, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос РИА Новости.

Источник: Reuters

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином перспективу денуклеаризации, выразил надежду, что что-то подобное может случиться.

«США, будучи страной, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом, должны добросовестно выполнять свои особые и приоритетные обязательства по ядерному разоружению, в дальнейшем значительно и существенно сокращать свой ядерный арсенал, чтобы создать условия для достижения всеобъемлющего и полного ядерного разоружения», — заявила Мао Нин на просьбу РИА Новости прокомментировать высказывания Трампа.

