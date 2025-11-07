МИД Китая призвал США сократить ядерный арсенал

«США, будучи страной, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом, должны добросовестно выполнять свои особые и приоритетные обязательства по ядерному разоружению, в дальнейшем значительно и существенно сокращать свой ядерный арсенал, чтобы создать условия для достижения всеобъемлющего и полного ядерного разоружения», — заявила Мао Нин на просьбу РИА Новости прокомментировать высказывания Трампа.