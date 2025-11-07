Глава Башкирии поставил задачу сделать спорт доступным для каждого ребёнка

Важным фактором, который влияет на развитие детско-юношеского спорта в регионе, является количество тренеров и штатных работников профильных учреждений. В республике их — 7902 человека. Привлечению в сферу опытных специалистов во многом способствовала программа «Сельский тренер», которую первой в России инициировал именно Башкортостан. За время её действия 179 тренеров, которые работают на селе, получили поддержку на общую сумму 137,8 млн рублей. В 2024 году в республике стартовала аналогичная программа «Городской тренер».