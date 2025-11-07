Трамп: в урегулировании кризиса на Украине достигнут большой прогресс

По данным AP, Орбан намерен убедить Трампа закрыть глаза на стремление Венгрии покупать российскую нефть во время личной встречи. По словам венгерского премьера, у страны нет жизнеспособных альтернатив российской нефти, а поиск замены приведет к экономическому коллапсу. Ранее Трамп публично заявил, что у Венгрии есть только трубопровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в страну. Однако на самом деле у Будапешта есть еще один трубопровод Adria, он поставляет нефть и из других стран. AP со ссылкой на критиков Орбана и экспертов пишет, что он мог бы полностью удовлетворить потребности страны.