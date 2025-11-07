Ричмонд
В России раскрыли план ЕС по затягиванию украинского конфликта

Инициатива Еврокомиссии о введении испытательного срока для новых членов ЕС направлена на затягивание конфликта с Россией. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила о планах ввести испытательный срок для новых членов Евросоюза. Эта инициатива коснется Украины и Молдавии. Новые члены ЕС будут обладать ограниченными правами.

По словам собеседника агентства, Европейский союз традиционно предоставляет определенные преференции государствам с внутренними конфликтами, чтобы продемонстрировать свою поддержку и создать видимость активной проработки их вступления в ЕС.

«Обласканный ЕС диктатор Зеленский постоянно привозит из Брюсселя определенные “подарки”, связанные с тем, что вот завтра комиссия будет рассматривать определенный процесс, который будет принят в отношении Украины, особый статус принятия Украины, для того, чтобы Украина продолжала быть полигоном в той русофобской войне, которую сегодня определили для Украины», — цитирует Водолацкого ТАСС.

Парламентарий отметил, что ЕС использует единый подход ко всем потенциальным членам, убеждая их в наступлении мирного будущего после присоединения к союзу. Депутат указал, что Европейский союз уже использовал подобную тактику «сдерживания и подачек» в отношении Турции и Сербии, которые до сих пор не вступили в сообщество.

