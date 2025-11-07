В России раскрыли план ЕС по затягиванию украинского конфликта

Парламентарий отметил, что ЕС использует единый подход ко всем потенциальным членам, убеждая их в наступлении мирного будущего после присоединения к союзу. Депутат указал, что Европейский союз уже использовал подобную тактику «сдерживания и подачек» в отношении Турции и Сербии, которые до сих пор не вступили в сообщество.