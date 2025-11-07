По словам собеседника агентства, Европейский союз традиционно предоставляет определенные преференции государствам с внутренними конфликтами, чтобы продемонстрировать свою поддержку и создать видимость активной проработки их вступления в ЕС.
«Обласканный ЕС диктатор Зеленский постоянно привозит из Брюсселя определенные “подарки”, связанные с тем, что вот завтра комиссия будет рассматривать определенный процесс, который будет принят в отношении Украины, особый статус принятия Украины, для того, чтобы Украина продолжала быть полигоном в той русофобской войне, которую сегодня определили для Украины», — цитирует Водолацкого ТАСС.
Парламентарий отметил, что ЕС использует единый подход ко всем потенциальным членам, убеждая их в наступлении мирного будущего после присоединения к союзу. Депутат указал, что Европейский союз уже использовал подобную тактику «сдерживания и подачек» в отношении Турции и Сербии, которые до сих пор не вступили в сообщество.