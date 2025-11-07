Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, какую область Беларуси нужно привести в нормальное состояние

Лукашенко назвал область Беларуси, которую нужно привести в нормальное состояние.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район 7 ноября сказал, какую область Беларуси нужно привести в нормальное состояние. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко поинтересовался у губернатора Гомельской области Ивана Крупко:

— Исходя из анализа экономических показателей, скажи мне, что плохо. Из-за чего ты не спишь?

Президент Беларуси заявил, что Гомельскую область необходимо приводить в нормальное состояние. Он уточнил, что это два фланга в Беларуси: на юге — Гомельская область и на севере — Витебская.

— Их надо привести в порядок, — поставил задачу глава государства.

Ранее президент Беларуси Лукашенко потребовал проверить порядок в стране и особенно в Витебской области.

Тем временем Лукашенко обещал, что Витебскую область вывернут наизнанку, а спрос будет на всю катушку.

Вместе с тем Лукашенко признался, что ему стало плохо из-за происходящего в Витебской области.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше