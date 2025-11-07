Лукашенко сказал, какую область Беларуси нужно привести в нормальное состояние

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район 7 ноября сказал, какую область Беларуси нужно привести в нормальное состояние. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Александр Лукашенко поинтересовался у губернатора Гомельской области Ивана Крупко:
— Исходя из анализа экономических показателей, скажи мне, что плохо. Из-за чего ты не спишь?
Президент Беларуси заявил, что Гомельскую область необходимо приводить в нормальное состояние. Он уточнил, что это два фланга в Беларуси: на юге — Гомельская область и на севере — Витебская.
— Их надо привести в порядок, — поставил задачу глава государства.
Ранее президент Беларуси Лукашенко потребовал проверить порядок в стране и особенно в Витебской области.
Тем временем Лукашенко обещал, что Витебскую область вывернут наизнанку, а спрос будет на всю катушку.
Вместе с тем Лукашенко признался, что ему стало плохо из-за происходящего в Витебской области.