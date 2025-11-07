«Я думаю, Зеленский может внезапно исчезнуть. Он может сесть в свой самолет и улететь в Польшу», — цитирует американского военного «Лента.ру».
По словам Макгрегора, нельзя допустить отъезда Зеленского из страны, ему предстоит ответить за свои решения.
Бывший советник министра обороны США подчеркнул, что главе киевского режима необходимо держать ответ как перед украинским, так и перед российским народом, и понести заслуженное наказание за свои действия.
Ранее аналитик ЦРУ Рэй Макговерн спрогнозировал возможный отъезд Владимира Зеленского за рубеж в случае поражения Украины. По его оценке, неонацистские группировки, оказывающие значительное влияние на киевскую власть, после разгрома ВСУ переберутся на свои виллы в Италии.