Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США раскрыли план побега Зеленского

Владимир Зеленский готовится к бегству из Украины в Польшу. Об этом рассказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Подробнее о возможном отступлении украинского президента он рассказал на YouTube-канале Дэниела Дэвиса Deep Dive.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Я думаю, Зеленский может внезапно исчезнуть. Он может сесть в свой самолет и улететь в Польшу», — цитирует американского военного «Лента.ру».

По словам Макгрегора, нельзя допустить отъезда Зеленского из страны, ему предстоит ответить за свои решения.

Бывший советник министра обороны США подчеркнул, что главе киевского режима необходимо держать ответ как перед украинским, так и перед российским народом, и понести заслуженное наказание за свои действия.

Ранее аналитик ЦРУ Рэй Макговерн спрогнозировал возможный отъезд Владимира Зеленского за рубеж в случае поражения Украины. По его оценке, неонацистские группировки, оказывающие значительное влияние на киевскую власть, после разгрома ВСУ переберутся на свои виллы в Италии.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше