Лукашенко сказал, за что будет жесткий спрос с чиновников

Александр Лукашенко заметил, что в нынешних условиях некоторого проседания поставок белорусской техники на российский рынок есть возможность предоставить больше машин для внутреннего рынка. Глава государства требует у руководителей сельхозпредприятий обеспечить ее эффективное использование, а также эксплуатацию, надлежащее хранение. За ненадлежащее хранение, как сказал президент, будет жесткий спрос.