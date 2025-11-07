Ричмонд
Лукашенко сказал, за что будет жесткий спрос с чиновников

Лукашенко предупредил чиновников, за что будет жесткий спрос.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район в пятницу, 7 ноября, сказал, за что будет жесткий спрос с чиновников. Подробности пишет БелТА.

Александр Лукашенко заметил, что в нынешних условиях некоторого проседания поставок белорусской техники на российский рынок есть возможность предоставить больше машин для внутреннего рынка. Глава государства требует у руководителей сельхозпредприятий обеспечить ее эффективное использование, а также эксплуатацию, надлежащее хранение. За ненадлежащее хранение, как сказал президент, будет жесткий спрос.

— Упаси Господь, если после зимы обнаружим технику за забором. Нужен порядок. Все надо использовать, чтобы сохранить технику, — предупредил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие для поддержки белорусских предприятий.

Тем временем Лукашенко сказал готовиться начальникам, которые отстегивают любовникам и любовницам государственные деньги.

Также глава государства сказал, какую область Беларуси нужно привести в нормальное состояние.

