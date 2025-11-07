Лукашенко сказал, за что будет жесткий спрос с чиновников

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район в пятницу, 7 ноября, сказал, за что будет жесткий спрос с чиновников. Подробности пишет БелТА.
Александр Лукашенко заметил, что в нынешних условиях некоторого проседания поставок белорусской техники на российский рынок есть возможность предоставить больше машин для внутреннего рынка. Глава государства требует у руководителей сельхозпредприятий обеспечить ее эффективное использование, а также эксплуатацию, надлежащее хранение. За ненадлежащее хранение, как сказал президент, будет жесткий спрос.
— Упаси Господь, если после зимы обнаружим технику за забором. Нужен порядок. Все надо использовать, чтобы сохранить технику, — предупредил президент Беларуси.
