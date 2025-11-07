Песков анонсировал новое совещание у Путина с Герасимовым и Белоусовым

«Это будет совещание по некоторым вопросам связанным с дальнейшим строительством вооруженных сил РФ», — сообщил Песков. По его словам, участвовать, в частности, будут начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, министр обороны Андрей Белоусов, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, глава ФСБ Александр Бортников, помощник президента Алексей Дюмин.
5 ноября Песков анонсировал очередное совещание Путина с Советом безопасности. Оно прошло в тот же день. На совещании обсуждали ядерные испытания.
Предыдущее совещание Совбеза прошло 31 октября в формате видеоконференции. Его темами стали вопросы ритмичной работы военно-промышленного комплекса, а также принятие дополнительных мер в области безопасности дорожного движения.
Еще одно заседание Путин провел 24 октября. Оно было посвящено теме борьбы с терроризмом и прошло по видеосвязи.