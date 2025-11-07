Ричмонд
«Мы революций больше не хотим, но нормальный праздник, мы его осовременили». Лукашенко объяснил, почему в Беларуси празднуют День Октябрьской революции 7 ноября

Лукашенко сказал, почему День Октябрьской революции празднуют в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район 7 ноября, в пятницу, сказал, почему День Октябрьской революции празднуют в Беларуси. Подробности пишет БелТА.

Александр Лукашенко отметил, говоря про День Октябрьской революции, что это нормальный праздник и не нужно от него отказываться. Он уточнил, что в стране есть около 30% людей, которые к данному празднику относятся с уважением.

— Мы революций не хотим больше, но есть люди, которые к этому празднику хорошо относятся. Ну и пусть будет у них этот праздник. Мы будем помнить, что был такой праздник, — подчеркнул глава государства.

По словам президента, не нужно забывать то, что было, не нужно ранить людей, которые находятся на пенсии, уходят из жизни и пусть они знают, «что мы достойные продолжатели их дел».

Президент, говоря про День Октябрьской революции, уточнил:

— Нормальный это праздник. Мы его осовременили.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам 7 ноября, сказав про важные открытия.

Тем временем Лукашенко назвал условие для поддержки белорусских предприятий.

А еще глава государства сказал готовиться начальникам, которые отстегивают любовникам и любовницам государственные деньги.

