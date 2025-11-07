СМИ: как Трампа оценили лидеры Казахстана и Узбекистана

Трамп на встрече в Белом доме напомнил, что эти пять стран (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) были «родиной древнего Шелкового пути, соединявшего Восток и Запад», и посетовал, что предыдущие американские президенты «полностью пренебрегали этим регионом», пишет Euronews*.
«Приверженность президента этому региону заключается в том, что у вас есть прямая линия с Белым домом», — сказал Серджио Гор, спецпосланник Трампа в Южной и Центральной Азии, представителям пяти центральноазиатских стран.
Госсекретарь США Марко Рубио приветствовал лидеров Центральной Азии в своем ведомстве в среду, чтобы отметить 10-ю годовщину соглашения С5+1 (платформа С5+1 была создана в 2015 году в Самарканде. Она объединяет США и пять стран Центральной Азии для обсуждения и рассмотрения вопросов, представляющих взаимный интерес. — Прим. ред.). «Мы часто уделяем много времени кризисам и проблемам… и порой обращаем мало внимания на новые захватывающие возможности… в которых национальные интересы наших стран совпадают», — сказал Рубио. Euronews* подчеркивает, что Вашингтон сейчас ищет всевозможные способы обойти Китай, на долю которого приходится почти 70% мировой добычи редкоземельных элементов и который контролирует примерно 90% мировой переработки редкоземов.
Казахстан
Трамп и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили возможности стратегического партнерства и транспортировку нефти через Каспийский трубопроводный консорциум. Токаев сообщил о поддержке Астаной миротворческих инициатив Трампа, в том числе «Маршрута Трампа за международный мир и процветание» (TRIPP), который, по его мнению, может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора.
По итогам встречи Трамп объявил, что Казахстан стал первой страной, присоединившейся к «Соглашениям Авраама» в период его второго президентства. Кроме того, Казахстан и США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов, а компании двух стран заключили сделки на сумму более 17 млрд долларов, уточняет издание Akorda.
Токаев назвал Трампа «президентом мира» и отметил, что тот за восемь месяцев положил конец восьми войнам. В результате чего «миллионы людей во многих странах», по словам Токаева, «благодарны» Трампу. Он также заявил, что «мудрая и смелая политика» Трампа нуждается в «решительной поддержке во всем мире».
Также он выразил надежду на то, что «под руководством Трампа Америка вступает в новый золотой век», и превознес его «дальновидность, как снова сделать Америку великой». В заключение Токаев подчеркнул, что все это вдохновляет его на построение «справедливого и сильного» Казахстана.
Узбекистан
По итогам встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым Трамп сообщил, что в течение трех лет Узбекистан вложит в экономику США путем закупок продукции и инвестиций почти 35 млрд долларов, а в следующие 10 лет — более 100 млрд долларов. Также Узбекистан и США подписали ряд соглашений о добыче и переработке редкоземельных минералов, сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, модернизации насосных станций, внедрении водосберегающих технологий, поставке самолетов и сельхозпродукции. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.
Трамп поблагодарил Мирзиёева за сотрудничество.
Мирзиёев убежден, что только Трамп сможет «остановить войну между Россией и Украиной, на что в Узбекистане очень надеются».
* доступ к сайтам Euronews на территории РФ ограничен