Госсекретарь США Марко Рубио приветствовал лидеров Центральной Азии в своем ведомстве в среду, чтобы отметить 10-ю годовщину соглашения С5+1 (платформа С5+1 была создана в 2015 году в Самарканде. Она объединяет США и пять стран Центральной Азии для обсуждения и рассмотрения вопросов, представляющих взаимный интерес. — Прим. ред.). «Мы часто уделяем много времени кризисам и проблемам… и порой обращаем мало внимания на новые захватывающие возможности… в которых национальные интересы наших стран совпадают», — сказал Рубио. Euronews* подчеркивает, что Вашингтон сейчас ищет всевозможные способы обойти Китай, на долю которого приходится почти 70% мировой добычи редкоземельных элементов и который контролирует примерно 90% мировой переработки редкоземов.