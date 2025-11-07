Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 7 ноября: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Процесс урегулирования украинского конфликта тормозится нежеланием Киева.

Также пауза в переговорном процессе между РФ и Украиной возникла из-за провокаций Европы.

Взаимного доверия между РФ и Украиной нет.

Любые прогнозы о сроках, когда может пройти российско-американский саммит в Будапеште, несостоятельны.

Встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна предшествовать скрупулезная работа.

Мы считаем, что на определенном этапе, безусловно, саммит будет востребован обеими сторонами.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль оставил без комментариев оценку заявлениям американского лидера Дональда Трампа о некоем прогрессе в украинском урегулировании.

Тема продажи активов компании «Лукойл» и украинского урегулирования не связаны друг с другом, это разные измерения.

Мы считаем, что все законные интересы такой крупной международной компании, в том числе, и российской, как «ЛУКОЙЛ», с точки зрения правил международных торговых экономических отношений должны быть соблюдены. Нарушения в этой области неприемлемы и они вредят общемировому режиму торговли. Это очень большой игрок на мировом рынке.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Россия относится с уважением к праву дружественной КНДР обеспечивать свою безопасность всеми необходимыми способами.

Москва поддерживает лишь те миротворческие инициативы на Корейском полуострове, что отвечают интересам Пхеньяна.

Сообщения о том, что Сергей Лавров якобы «впал в немилость», действительности не соответствуют.

Идея полного запрета вейпов, по мнению Путина, достойна внимания.

Да, президент сказал, что эта идея заслуживает внимания, но, конечно, она должна обсуждаться с участием экспертов, обсуждаться в нашем парламенте.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

7 ноября Владимир Путин в Кремле проведет совещание по вопросам, связанным с дальнейшим строительством вооруженных сил РФ. В нем примут участие Медведев, Белоусов, Герасимов, Бортников и Дюмин.

