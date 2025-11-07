Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 7 ноября: главное

Мы считаем, что все законные интересы такой крупной международной компании, в том числе, и российской, как «ЛУКОЙЛ», с точки зрения правил международных торговых экономических отношений должны быть соблюдены. Нарушения в этой области неприемлемы и они вредят общемировому режиму торговли. Это очень большой игрок на мировом рынке.