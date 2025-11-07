Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 7 ноября: главное

Процесс урегулирования украинского конфликта тормозится нежеланием Киева.
Также пауза в переговорном процессе между РФ и Украиной возникла из-за провокаций Европы.
Взаимного доверия между РФ и Украиной нет.
Любые прогнозы о сроках, когда может пройти российско-американский саммит в Будапеште, несостоятельны.
Встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна предшествовать скрупулезная работа.
Мы считаем, что на определенном этапе, безусловно, саммит будет востребован обеими сторонами.
Кремль оставил без комментариев оценку заявлениям американского лидера Дональда Трампа о некоем прогрессе в украинском урегулировании.
Тема продажи активов компании «Лукойл» и украинского урегулирования не связаны друг с другом, это разные измерения.
Мы считаем, что все законные интересы такой крупной международной компании, в том числе, и российской, как «ЛУКОЙЛ», с точки зрения правил международных торговых экономических отношений должны быть соблюдены. Нарушения в этой области неприемлемы и они вредят общемировому режиму торговли. Это очень большой игрок на мировом рынке.
Россия относится с уважением к праву дружественной КНДР обеспечивать свою безопасность всеми необходимыми способами.
Москва поддерживает лишь те миротворческие инициативы на Корейском полуострове, что отвечают интересам Пхеньяна.
Сообщения о том, что Сергей Лавров якобы «впал в немилость», действительности не соответствуют.
Идея полного запрета вейпов, по мнению Путина, достойна внимания.
Да, президент сказал, что эта идея заслуживает внимания, но, конечно, она должна обсуждаться с участием экспертов, обсуждаться в нашем парламенте.
7 ноября Владимир Путин в Кремле проведет совещание по вопросам, связанным с дальнейшим строительством вооруженных сил РФ. В нем примут участие Медведев, Белоусов, Герасимов, Бортников и Дюмин.