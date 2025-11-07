Ричмонд
Лукашенко сказал, чем не надо ранить белорусских пенсионеров

Лукашенко пояснил, чем не нужно ранить пенсионеров в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 ноября во время рабочей поездки в Житковичский район сказал, чем не надо ранить белорусских пенсионеров. Подробности пишет БелТА.

Глава государства отметил, что День Октябрьской революции является нормальным праздником и не нужно от него отказываться (подробнее мы писали здесь). Он пояснил, что есть примерно 30% белорусов, которые относятся к празднику с уважением.

— . Мы революций не хотим больше, но есть люди, которые к этому празднику хорошо относятся. Ну и пусть будет у них этот праздник, — подчеркнул президент.

Александр Лукашенко отметил, что в стране будут помнить о том, что такой праздник был. Он заметил, что не следует забывать того, что было, уточнив:

— Не надо ранить людей, которые сегодня на пенсии и уходят из этой жизни. Пусть они знают, что мы достойные продолжатели их дел.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о поддержке белорусского Полесья: «Дурницы не будет».

Тем временем мы собрали драмы жизни и удары судьбы Матвея Манизера, который создал памятник вождю революции в центре Минска: прославился скульптурами Ленина и посмертной маской Сталина, а его отец писал портреты Николая II.

Вместе с тем Лукашенко сказал, какую область Беларуси нужно привести в нормальное состояние.

