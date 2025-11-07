Лукашенко сказал, чем не надо ранить белорусских пенсионеров

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 ноября во время рабочей поездки в Житковичский район сказал, чем не надо ранить белорусских пенсионеров. Подробности пишет БелТА.
Глава государства отметил, что День Октябрьской революции является нормальным праздником и не нужно от него отказываться (подробнее мы писали здесь). Он пояснил, что есть примерно 30% белорусов, которые относятся к празднику с уважением.
— . Мы революций не хотим больше, но есть люди, которые к этому празднику хорошо относятся. Ну и пусть будет у них этот праздник, — подчеркнул президент.
Александр Лукашенко отметил, что в стране будут помнить о том, что такой праздник был. Он заметил, что не следует забывать того, что было, уточнив:
— Не надо ранить людей, которые сегодня на пенсии и уходят из этой жизни. Пусть они знают, что мы достойные продолжатели их дел.
