Эйсмонт сказала, кому передал привет Лукашенко

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, кому передал привет президент Беларуси Александр Лукашенко. Подробности сообщает БелТА.
В пятницу, 7 ноября, Наталья Эйсмонт во время открытия четвертого чемпионата по колке дров среди СМИ на берегу водохранилища Вяча, поприветствовала участников от имени президента Беларуси. Она напомнила, что уже четвертый год встречается на указанном месте с участниками и поблагодарила их за поддержку традиций.
— Моя самая главная и самая приятная миссия — поприветствовать всех вас, традиционно передать вам огромный, горячий рабочий привет от нашего президента, — подчеркнула пресс-секретарь.
Эйсмонт уточнила, что глава государства 7 ноября работает примерно в 300 километрах от Вячи (президент находится с рабочим визитом в Житковичах). По ее словам, всем понятно, по каким причинам. Она заметила, что президент всегда там, где он должен быть.
— Но мы ведь понимаем, что он и здесь с нами всегда, — добавила пресс-секретарь.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чем не надо ранить белорусских пенсионеров.
Тем временем Лукашенко назвал условие для поддержки белорусских предприятий.
А еще Лукашенко высказался о поддержке белорусского Полесья: «Дурницы не будет».