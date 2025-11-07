Эйсмонт сказала, кому передал привет Лукашенко

В пятницу, 7 ноября, Наталья Эйсмонт во время открытия четвертого чемпионата по колке дров среди СМИ на берегу водохранилища Вяча, поприветствовала участников от имени президента Беларуси. Она напомнила, что уже четвертый год встречается на указанном месте с участниками и поблагодарила их за поддержку традиций.