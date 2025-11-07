Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам

Граждане России больше не смогут получать шенгенские мультивизы, заявили в Еврокомиссии (ЕК). Россияне теперь должны подавать заявления на новую визу каждый раз, когда они захотят въехать в страны Евросоюза, сообщила пресс-служба ЕК.
В заявлении ЕК говорится, что запрет сопряжен с конфликтом на Украине, который «существенно изменил миграционные риски и риски для безопасности, связанные с российскими заявителями на получение визы».
Авторы документа упоминают «превращение Россией миграции в оружие», угрозы кибер- и промышленного шпионажа, а также потенциальное неправомерное использование виз для пропаганды против Украины.
В рамках 19-го пакета санкций, введенного в конце октября, Евросоюз не стал ужесточать выдачу шенгенских виз россиянам, но о том, что идея рассматривается, писали ANSA, DPA и Politico. Полный запрет на выдачу виз россиянам в Еврокомиссии исключали.
«Российские заявители на получение визы должны проходить тщательную и частую проверку, прежде чем им будет выдана виза. Таким образом, в их отношении должны применяться значительно более строгие правила, чем те, которые предусмотрены ст. 24 (2) Регламента (в ней изложены правила выдачи многократных виз. — РБК)», — говорится в документе.
Многоразовые визы могут быть выданы только следующим заявителям, при условии соответствия требованиям въезда и срока действия визы:
близким родственникам, а именно супругам, включая зарегистрированные партнерские отношения, и детям одного из супругов в возрасте до 21 года, включая усыновленных детей. Срок действия — один год, при условии, что заявитель получил и законно использовал три визы в течение предыдущих двух лет;
для работников транспорта, а именно моряков, водителей грузовиков и автобусов, членов железнодорожных бригад, подающих заявление на получение визы для работы по профессии. Срок действия — девять месяцев, при условии, что заявитель получил и законно использовал две визы в течение предыдущих двух лет.
По информации Российского союза туриндустрии (РСТ), многократные визы сегодня получает минимальное число направляющихся из России в Европу и чаще это деловые туристы.
«Консульства европейских стран практически не выдают мультивизы россиянам. Греки уже более двух лет оформляют визовые разрешения только на сроки поездки. Бывают, конечно, отдельные случаи, но это очень большая редкость», — рассказал соруководитель комитета РСТ по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.
По словам заместителя генерального директора «Туртранс-Вояж» Натальи Квиникадзе, получение мультивиз стало «скорее приятным исключением, чем правилом», при этом наиболее лояльным к гражданам России остается консульство Венгрии.
РБК обратился за комментарием в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее комментировал сообщения об ужесточении выдачи виз россиянам словами «европейцы не забыли, как строить стены».