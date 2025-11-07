Ричмонд
Остров Готланд становится форпостом НАТО на Балтике, сообщает Bloomberg

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Любимый туристами остров Готланд в Швеции наращивает военное присутствие и становится стратегическим форпостом НАТО в Балтийском море, сообщает агентство Блумберг.

Источник: Reuters

«Готланд — любимое место отдыха для многих шведов. Он также стал ключевым стратегическим местом по мере того, как вооруженные силы этой страны НАТО наращивают оборонные расходы», — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, Готланд, расположенный на восточной границе НАТО, является стратегически важным участком в Балтийском море. Расположение острова, как утверждает Блумберг, позволяет контролировать воздушные и морские пути в Калининград и Санкт-Петербург.

По словам агентства, еще 10 лет назад база шведских вооруженных сил в Тофте на западе Готланда была не более чем стрельбищем.

Сейчас на ней размещено порядка 300 призывников, и это число планируют удвоить. База активно используется военными для отработки навыков обращения с артиллерий, танками и другой техникой.

Ранее посол России в Швеции Сергей Беляев заявил в интервью РИА Новости, что Швеция уделяет особое внимание военному присутствию на острове Готланд из-за его близости к российской военно-морской базе в Балтийске.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

