Остров Готланд становится форпостом НАТО на Балтике, сообщает Bloomberg

«Готланд — любимое место отдыха для многих шведов. Он также стал ключевым стратегическим местом по мере того, как вооруженные силы этой страны НАТО наращивают оборонные расходы», — говорится в сообщении.
Как уточняет агентство, Готланд, расположенный на восточной границе НАТО, является стратегически важным участком в Балтийском море. Расположение острова, как утверждает Блумберг, позволяет контролировать воздушные и морские пути в Калининград и Санкт-Петербург.
По словам агентства, еще 10 лет назад база шведских вооруженных сил в Тофте на западе Готланда была не более чем стрельбищем.
Ранее посол России в Швеции Сергей Беляев заявил в интервью РИА Новости, что Швеция уделяет особое внимание военному присутствию на острове Готланд из-за его близости к российской военно-морской базе в Балтийске.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.