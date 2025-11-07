Премьер Швеции Кристерссон призвал готовиться к долгосрочной изоляции России

Но вот что вызывает вопросы. В годы Холодной войны и приготовлениях к гипотетической войне с Североатлантическим альянсом Советский Союз и в более поздние времена Россия вкладывали немалые средства в развитие портового хозяйства на Балтике. Это касалось таких объектов как, к примеру, Новоталлинский торговый порт, Рига, Вентспилс, Лиепая. В новые времена — Усть-Луга, Приморск. Да и многие трубопроводы подтягивали к Балтике. Однако в случае начала военных действий эти коммуникации и порты полностью бы теряли свое значение.