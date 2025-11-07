Премьер Швеции Кристерссон призвал готовиться к долгосрочной изоляции России

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что в Европе должны готовиться к долгосрочной изоляции РФ даже после завершения конфликта на Украине. Он также назвал Балтийское море «нашим», имея в виду страны Европы. Какие моря являются своими для России и почему Балтика не может быть «окном в Европу» для нашей страны, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил: «Я твердо убежден, что Швеция, Эстония и весь ЕС должны готовиться к долгосрочной изоляции России. Все не завершится этой войной». Говоря о Балтике, Кристерссон добавил: «Это наше море».
Кристерссон подчеркнул необходимость сдерживания российского флота в Балтийском море.
«Мы никогда не имели большего контроля над Балтийским морем. И это, конечно, раздражает Россию», — сказал он.
Ранее отдельные страны Балтии порывались досматривать и даже конвоировать российские суда, следовавшие из Усть-Луги (Ленинградская область) в Калининград после того, как те же страны ограничили железнодорожный трафик в российский анклав.
Следует признать, что с вступлением прибалтийских стран, Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море фактически превратилось во внутреннее озеро Североатлантического альянса, и ~в этом регионе наши позиции отброшены на 300 лет назад, фактически к допетровским временам.~
Окна в Европу?
Но, возможно, следует задаться и таким вопросом — а являлись ли Балтийское и Черное моря во времена крупных геополитических потрясений (мировых войн) для России окнами в мир и Европу?
С началом военных действий эти акватории для СССР/Российской империи как какие-либо коммуникационные направления полностью теряли свое значение. И вся военная помощь Москве от союзников как в Первую, так и во Вторую Мировую войны поступала либо через северные порты (Мурманск, Архангельск), либо через дальневосточные гавани, либо через Иран (Великая Отечественная война). Авиация перегонялась своим ходом по маршруту Алсиб («Аляска-Сибирь», воздушная трасса между Аляской и СССР, построенная и начавшая действовать в 1942 году).
~Таким образом, Первая и Вторая мировая война заставили серьезно усомниться в том, что для нашей страны Балтийское и Черное море являются жизненно важными торговыми путями.~
К тому же ключи от этих акваторий (датские и черноморские проливы) традиционно находятся в руках либо недружественных, либо в лучшем случае нейтральных стран. Ведь не случайно товарищ Сталин, осознавая эти геополитические данности, в свое время требовал наличие опорных пунктов в датских проливах Большой и Малый Бельт, Зунд, Каттегат и Скагеррак для выхода в Северное море и таких же опорных пунктов в черноморских проливах Босфор и Дарданеллы.
Но вот что вызывает вопросы. В годы Холодной войны и приготовлениях к гипотетической войне с Североатлантическим альянсом Советский Союз и в более поздние времена Россия вкладывали немалые средства в развитие портового хозяйства на Балтике. Это касалось таких объектов как, к примеру, Новоталлинский торговый порт, Рига, Вентспилс, Лиепая. В новые времена — Усть-Луга, Приморск. Да и многие трубопроводы подтягивали к Балтике. Однако в случае начала военных действий эти коммуникации и порты полностью бы теряли свое значение.
Двух мировых войн, похоже, оказалось недостаточно, чтобы понять — подобная политика может привести к неблагоприятным последствиям, и речь ведь в этом случае практически идет о транспортной независимости Российской Федерации.
Но проблема заключается вовсе не в том, чтобы поставить крест на Балтике (так вопрос не рассматривается в принципе), а в очередной раз подчеркнуть, что наши главные океаны — Северный Ледовитый и Тихий.
Транспортная независимость.
И наши порты, развитию которых надо уделять первостепенное внимание — ~Мурманск, Архангельск, Сабетта (заложен в 2012 году), Советская Гавань, Находка, Владивосток.~ К тому же Мурманску и Архангельску, по всей видимости, должны идти скоростные железные и автодороги с резко усиленной пропускной способностью.
По сути дела, речь идет о транспортной независимости России. И нельзя сказать, что в этих вопросах нет движения в нужном направлении. К примеру, на днях правительство приняло решение обновить портовую инфраструктуру вдоль маршрута следования судов по Северному морскому пути (СМП).
Это касается Магадана, Корсакова, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Холмска, Невельска, бухты Провидения, Мурманска, Архангельска и Диксона. Намерение провести масштабную модернизацию заявлено в проекте стратегии развития СМП и Трансарктического транспортного коридора (ТАТК) до 2050 года.
Есть первые решения и по трубопроводному хозяйству. В частности, между Волховом в Ленинградской области и Мурманском будет построен магистральный газопровод протяженностью более 800 км и мощностью 40 млрд куб. м в год. Он расширит газотранспортную сеть северо-западных регионов России, обеспечит газом планируемый проект по производству сжиженного природного газа — «Мурманский СПГ», заодно и потребителей Карелии и Мурманской области.
А что касается недружественных намерений скандинавских и балтийских стран, то рано или поздно Москвой будет дан убедительный ответ и на эти поползновения. И не факт, что Балтийское море стало внутренним озером НАТО навсегда. Рано или поздно Россия вернется на балтийские берега. Будет это осуществлено мирным путем или под гром орудий — станет ясно в исторически обозримый срок.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),