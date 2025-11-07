Figaro: почти 90% французов считают политику Макрона провальной

Опрос проводился среди 1 тыс. совершеннолетних французов 5 и 6 ноября.
В частности, «провалом» его политику назвали 89% опрошенных, причем в их числе и 77% тех, кто голосовал за него на выборах 2017 или 2022 года. Наиболее неудачно его решения сказались на покупательной способности французов (88%), на пенсиях (86%), а также на ситуации с иммиграцией (85%) и на рынке труда (73%). При этом 86% считают, что глава государства не оставит значимого политического наследия и его «школа мысли» уйдет вместе с завершением его президентских полномочий, пишет издание.
В прошлом глава государства сетовал на конституционные ограничения, запрещающие баллотироваться на третий срок подряд и, по данным СМИ, изучает возможность повторного избрания в 2032 году. Однако 89% респондентов заявили, что «хотят перевернуть страницу» и не желают, чтобы он в дальнейшем «играл значимую роль в политике» страны. Что касается возможных «наследников макронизма», то наиболее вероятным участники опроса назвали экс-премьера и главу президентской партии Габриэля Атталя, однако даже в его способности «подхватить знамя» уверены лишь 39% респондентов.