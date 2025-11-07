Figaro: почти 90% французов считают политику Макрона провальной

В частности, «провалом» его политику назвали 89% опрошенных, причем в их числе и 77% тех, кто голосовал за него на выборах 2017 или 2022 года. Наиболее неудачно его решения сказались на покупательной способности французов (88%), на пенсиях (86%), а также на ситуации с иммиграцией (85%) и на рынке труда (73%). При этом 86% считают, что глава государства не оставит значимого политического наследия и его «школа мысли» уйдет вместе с завершением его президентских полномочий, пишет издание.