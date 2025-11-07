Эксперты описали, как США могут проиграть Китаю войну до первого выстрела

В статье говорится, что слабая логистическая инфраструктура станет главной мишенью Китая в первые часы начала войны. Пекин может мобилизовать свои силы и поддерживать их в состоянии высокой готовности, вынуждая США к дорогостоящей и изнурительной контрмобилизации, которая истощит американскую логистику еще до того, как будет сделан «первый выстрел».