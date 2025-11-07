Ричмонд
СМИ: в Сирии опровергли сведения о размещении в стране американских баз

Сирия опровергла сообщение агентства Reuters от 6 ноября, в котором утверждалось, что США готовятся установить военное присутствие на авиабазе в Дамаске, пишут региональные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Официальный источник в Министерстве иностранных дел Сирии заявил государственному сирийскому информационному агентству SANA, что публикация агентства Reuters о базе США в Сирии неточна и не отражает позицию правительства, отмечает турецкое издание Türkiye Today. Источник добавил, что сейчас США пытаются напрямую взаимодействовать с новым правительством Сирии и поддерживать усилия по объединению страны, а все договоренности, которые ранее были сосредоточены на «временных организациях», передаются Дамаску, сообщает сирийское новостное издание Enab Baladi.

Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на шесть неназванных сирийских и западных источников проинформировало, что база на юге Сирии станет частью демилитаризованной зоны в соответствии с потенциальным соглашением о ненападении между Израилем и Сирией. По словам источников, США планировали использовать ее для мониторинга соблюдения этого соглашения.

Также в статье Reuters говорилось, что Пентагон за последние два месяца провел несколько разведывательных миссий на базе и пришел к выводу, что ее длинная взлетно-посадочная полоса готова к немедленному использованию. Сирийские военные сообщили, что технические переговоры между Дамаском и Вашингтоном были сосредоточены на использовании базы для материально-технического обеспечения, разведки, дозаправки и гуманитарных целей, при этом Сирия сохранила бы полный суверенитет над объектом.

СМИ напоминают, что Трамп намерен встретиться с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Белом доме 10 ноября, в понедельник, что ознаменует первый подобный визит главы сирийского государства.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше