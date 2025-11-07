СМИ: в Сирии опровергли сведения о размещении в стране американских баз

Также в статье Reuters говорилось, что Пентагон за последние два месяца провел несколько разведывательных миссий на базе и пришел к выводу, что ее длинная взлетно-посадочная полоса готова к немедленному использованию. Сирийские военные сообщили, что технические переговоры между Дамаском и Вашингтоном были сосредоточены на использовании базы для материально-технического обеспечения, разведки, дозаправки и гуманитарных целей, при этом Сирия сохранила бы полный суверенитет над объектом.