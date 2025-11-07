Робототехника, сборка БПЛА и IT-полигон: Минниханов открыл две новые школы в Татарстане

«Сильным — крепким будешь!».
Утром 7 ноября Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил новый физико-математический лицей № 123, расположенный в казанском жилом комплексе «Лето». Об этом в своем телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Проходя по зданию, руководитель республики осмотрел учебные помещения и пообщался со школьниками. В столовой он обратил внимание на ученика, который не доел завтрак, и обратился к нему с напутствием.
«Сильным — крепким будешь, если будешь кушать», — сказал Минниханов.
Лилия Галимова сопроводила запись словами: «если вам нужен лайфхак, как заставить детей кушать по утрам» и поставила подмигивающий смайлик.
Раис Татарстана также поинтересовался меню младших классов, пояснения по которому дала генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.
Школа — участник республиканского проекта «Физико-математический прорыв».
В открытии лицея приняли участие руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ — главный государственный санитарный врач Республики Татарстан Марина Патяшина, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, представители мэрии Казани.
Для гостей была организована презентация основных образовательных профилей и направлений. Директор лицея Разиль Зиннатуллин рассказал, что учреждение является участником республиканского проекта «Физико-математический прорыв».
На втором этаже делегация посетила библиотеку, осмотрела учебно-воспитательные пространства, кабинеты татарского языка, русского языка и литературы, физики.
Рустам Минниханов побывал на нескольких уроках — татарского языка в начальных классах, русской литературы в 8-м классе и математики в 6-м, пообщался с педагогами.
Также ему представили выставку робототехники и 3D-моделирования.
Два бассейна и IT-полигон: что представляет собой новая школа Казани?
Физико-математический лицей № 123 построили в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Учебное заведение рассчитано на 1224 места. Строительство стартовало в феврале 2025 года.
Трехэтажное здание включает учебные кабинеты, в том числе классы татарского и иностранных языков, пять игровых комнат для групп продленного дня, кабинет логопеда, учительскую начальных классов, рекреации и санитарные комнаты для учеников и педагогов. Помещения оборудованы с учетом потребностей маломобильных групп населения.
В физико-математическом лицее созданы все условия для углубленного изучения науки, технологий, инженерии и математики (STEM). Здесь оборудован IT-полигон, где школьники смогут собирать беспилотные летательные аппараты. Также открыт кабинет робототехники, в котором ученики будут проектировать и конструировать различные модели роботов.
В лицее обустроен актовый зал на 552 места, 10 из которых предназначены для маломобильных зрителей. С первого по третий этажи в южной части здания размещен отдельный, непроходной блок начальных классов с двумя лестничными клетками. Для младших школьников на первом этаже предусмотрен отдельный гардероб.
Спортивный корпус расположен в северо-восточной части и включает большой и малый спортивные залы, а также два бассейна для учеников разных возрастных групп.
Школьный ресторан на 408 мест размещен на первом этаже в северной части здания. В нем предусмотрены обеденный зал, линия раздачи, производственные цеха, складские и служебные помещения.
Для обеспечения доступности маломобильных обучающихся здание оснащено двумя лифтами, соединяющими этажи с первого по третий. На территории лицея оборудована спортивная площадка для уроков физкультуры и проведения соревнований.
«Мы хотим, чтобы каждый ребенок мог максимально реализовать свои способности».
В районе Замелекесье Набережных Челнов открылась новая многопрофильная школа № 39. Учебное заведение также возведено в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел церемонию запуска в формате видеоконференции. Он подчеркнул, что событие — часть системной работы по развитию образовательной инфраструктуры республики.
«Отрадно, что современные технологии позволяют нам объединить общий праздник. Развитие и укрепление образовательной инфраструктуры — один из ключевых приоритетов нашей республики. Мы последовательно реализуем масштабные программы. Татарстан входит в число лидеров по темпам строительства и капитального ремонта образовательных учреждений. С 2010 года за 15 лет построено 110 объектов общего образования — и школы, и дополнительные корпуса. Сегодняшние школы рассчитаны на 1 224 ученика, оснащены по последнему слову техники. Мы хотим, чтобы каждый ребенок мог максимально реализовать свои способности. Современное оснащение позволяет воспитывать новое поколение исследователей в точных и естественных науках», — отметил Раис.
После выступления руководителям школ вручили сертификаты на приобретение компьютерного оборудования.
Директор многопрофильной школы № 39 Наталья Тутова получила сертификат из рук министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина. Она выразила благодарность Раису Татарстана, республиканскому и федеральному правительству за внимание к молодому поколению.
«Проектная мощность школы — 1 224 ученика, но уже сегодня порог переступили 1 602 ученика, 57 классов основной и средней школы. Учреждение полностью укомплектовано кадрами, оснащено современным оборудованием, созданы все условия для учебы. Уважаемый Рустам Нургалиевич, родители, педагоги и дети благодарят Вас за этот подарок к 400-летию Набережных Челнов и 50-летию со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ», — поблагодарила она.
Двухъярусный актовый зал, музей и лобовое стекло КАМАЗа — «фишки» школы № 39.
Высокий уровень оснащения позволил уже в текущем учебном году в новой школе открыть пять профильных направлений: социально-экономическое, социально-гуманитарное, технологическое, инженерное и естественно-научное.
По словам Натальи Тутовой, ключевой темой оформления школы стало предстоящее 400-летие Набережных Челнов, поэтому в здании создали музейную экспозицию, посвященную истории города. Она также отметила, что пространство отличается нестандартными решениями: помимо большого спортивного зала, оборудован отдельный легкоатлетический зал, а актовый зал сделан двухъярусным.
Директор добавила, что в школе созданы лабораторные комплексы для исследовательской, практической и проектной деятельности.
Отдельное внимание уделено школьному музею: он оснащен телеэкранами и модульной стеной. Современным решением стал интерактивный элемент — лобовое стекло автомобиля КАМАЗ, выполненное в виде экрана, на котором можно демонстрировать фильмы и проводить музейные занятия. По словам директора, курировать работу музея будут школьные педагоги.
«Огромное спасибо за строительство таких школ!».
После осмотра школы министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин дал высокую оценку образовательной среде.
«Посетили профильный класс, пообщались с ребятами 9−11 классов, которые готовятся к государственной итоговой аттестации. Коллектив сильный — творческие, опытные педагоги. Огромное спасибо за строительство таких школ!» — сказал глава ведомства.
Хадиуллин анонсировал, что в год 400-летия Набережных Челнов, в 2026-м, августовская конференция работников образования пройдет в Автограде.
«Будут продолжены капитальные ремонтные работы школ и детских садов и по строительству новых заведений будет принято решение. Приятно, когда в школах занимаются дети, идет рост контингента», — заметил министр. Всего в Татарстане в 2025 году завершили строительство пяти объектов общего образования на более 4 тыс. мест.