Робототехника, сборка БПЛА и IT-полигон: Минниханов открыл две новые школы в Татарстане

«Отрадно, что современные технологии позволяют нам объединить общий праздник. Развитие и укрепление образовательной инфраструктуры — один из ключевых приоритетов нашей республики. Мы последовательно реализуем масштабные программы. Татарстан входит в число лидеров по темпам строительства и капитального ремонта образовательных учреждений. С 2010 года за 15 лет построено 110 объектов общего образования — и школы, и дополнительные корпуса. Сегодняшние школы рассчитаны на 1 224 ученика, оснащены по последнему слову техники. Мы хотим, чтобы каждый ребенок мог максимально реализовать свои способности. Современное оснащение позволяет воспитывать новое поколение исследователей в точных и естественных науках», — отметил Раис.