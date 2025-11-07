AP: Польша и Румыния начали развертывать американскую систему антидроновой защиты

Согласно статье, нарушения воздушного суверенитета стран НАТО выявили уязвимые места и заставили Европу нервничать. В результате Польша и Румыния решили использовать для борьбы с дронами американскую систему Merops. Военные чиновники НАТО сообщили AP, что Merops также будет размещена в Дании в рамках мер по укреплению восточного фланга альянса.
Как поясняет AP, система Merops достаточно мала, чтобы поместиться в кузове пикапа среднего размера, может распознавать беспилотники и приближаться к ним, используя искусственный интеллект для навигации при сбоях спутниковой и электронной связи. По словам Марка Маклеллана, помощника начальника оперативного отдела штаба Объединенного сухопутного командования НАТО, Merops обеспечивает «очень точное обнаружение беспилотников… и уничтожает их с низкими затратами».
Как утверждает AP, Merops была выбрана потому, что она хорошо себя зарекомендовала на Украине. В статье говорится, что Merops можно использовать для защиты как критически важной инфраструктуры, такой как аэропорты, так и для защиты вооруженных сил в зоне боевых действий. По словам бригадного генерала Томаса Лоуина, заместителя начальника оперативного отдела штаба Объединенного сухопутного командования НАТО, Merops — первый этап защиты, создание которой, по прогнозам, займет от двух до пяти лет.