AP: Польша и Румыния начали развертывать американскую систему антидроновой защиты

Как утверждает AP, Merops была выбрана потому, что она хорошо себя зарекомендовала на Украине. В статье говорится, что Merops можно использовать для защиты как критически важной инфраструктуры, такой как аэропорты, так и для защиты вооруженных сил в зоне боевых действий. По словам бригадного генерала Томаса Лоуина, заместителя начальника оперативного отдела штаба Объединенного сухопутного командования НАТО, Merops — первый этап защиты, создание которой, по прогнозам, займет от двух до пяти лет.