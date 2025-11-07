The Atlantic назвал условия Мадуро для добровольной отставки

О возможной отставке Мадуро The Atlantic пишет в контексте развертывания американских сил у берегов Венесуэлы. «За прошедшие недели Пентагон развернул в Карибском бассейне крупнейшее со времен Карибского кризиса 1962 года наращивание военной мощи», — отмечает издание. В 16 ударах США по предполагаемым судам венесуэльских наркоторговцев уже погибли по меньшей мере 65 человек. В то же время The Atlantic указывает на то, что попытки объяснить применение военной силы в отношении Венесуэлы наркоторговлей, несмотря на позицию Вашингтона, «крайне неубедительны». «Венесуэла не играет важной роли в производстве наркотиков, хотя и позволяет наркокартелям использовать страну в качестве транзитного пункта. Но, представив меры против Мадуро как способ борьбы с незаконным оборотом наркотиков, [госсекретарь] Рубио привлек внимание президента», — пишет издание.