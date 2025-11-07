На Урале 100 ветеранов СВО станут лекторами для молодежи

Сто ветеранов спецоперации из Свердловской области прошли курс переподготовки, чтобы работать с молодым поколением. Так прошел второй поток курса «Лектор патриотического просвещения». Обучение проходило на базе Уральского института управления — филиала РАНХиГС. Об этом сообщает Департамент информполитики области.
— Сейчас в гражданской жизни идет борьба за воспитание подрастающего поколения. Там наши парни выполняют задачи с оружием в руках, отстаивая интересы государства. Мы должны заниматься воспитанием в тылу, — рассказал боец СВО и финалист региональной обучающей программы «Управленческие кадры Урала» Алишер Музапаров.
Накануне для участников потока провели лекции о геополитической ситуации. Также бойцам СВО преподали мастер-классы по ораторскому искусству. Лекторы рассказывали о противостоянии России и Запада, вопросах суверенитета. Также отдельное внимание было заострено на содержании и понятии «нацизм».