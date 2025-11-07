Ричмонд
ТАСС: пятерых сотрудников Генпрокуратуры освободили от должностей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Пятеро сотрудников Генпрокуратуры России освобождены от своих должностей, подтвердил источник ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Да, это так. При этом лишь некоторые из них не переходят в Верховный суд», — сказал собеседник агентства.

От своих должностей освобождены начальник управления кадров центрального аппарата и территориальных органов Генеральной прокуратуры Сергей Иванов, старший помощник генпрокурора по особым поручениям Денис Грунис, начальник отдела физической защиты Генпрокуратуры Николай Козырев, начальник управления службы проверок и профилактики коррупции Генеральной прокуратуры Сергей Орлов, начальник информационно-аналитического управления Генпрокуратуры Денис Кунев.