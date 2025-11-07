ТАСС: пятерых сотрудников Генпрокуратуры освободили от должностей

«Да, это так. При этом лишь некоторые из них не переходят в Верховный суд», — сказал собеседник агентства.
От своих должностей освобождены начальник управления кадров центрального аппарата и территориальных органов Генеральной прокуратуры Сергей Иванов, старший помощник генпрокурора по особым поручениям Денис Грунис, начальник отдела физической защиты Генпрокуратуры Николай Козырев, начальник управления службы проверок и профилактики коррупции Генеральной прокуратуры Сергей Орлов, начальник информационно-аналитического управления Генпрокуратуры Денис Кунев.