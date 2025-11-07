Кая Каллас назвала привилегией возможность посещать Евросоюз

С 8 ноября россиянам будет запрещено получать многократные шенгенские визы. Для каждой поездки в Евросоюз им придется подавать новое заявление. В то же время отдельные государства ЕС могут по своему усмотрению в исключительных случаях выдавать многократные визы на срок до пяти лет. Кроме того, страны-члены имеют право сокращать срок действия уже выданных виз россиянам.