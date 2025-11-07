Ричмонд
Кая Каллас назвала привилегией возможность посещать Евросоюз

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что поездки граждан России в страны Евросоюза являются «привилегией». Сегодня Еврокомиссия запретила выдачу россиянам многократных шенгенских виз в страны ЕС.

Источник: AP 2024

По словам Каллас, ужесточение визовых правил связано с участившимися инцидентами с беспилотниками и диверсиями на территории ЕС. Они, по мнению дипломата, требуют более строгой проверки россиян при выдаче шенгенских виз. «Поездка в ЕС — это привилегия, а не данность», — написала она в соцсети Х.

С 8 ноября россиянам будет запрещено получать многократные шенгенские визы. Для каждой поездки в Евросоюз им придется подавать новое заявление. В то же время отдельные государства ЕС могут по своему усмотрению в исключительных случаях выдавать многократные визы на срок до пяти лет. Кроме того, страны-члены имеют право сокращать срок действия уже выданных виз россиянам.

