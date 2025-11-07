Метсола объявила об открытии Бюро Европейского парламента в Кишиневе

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Председатель Европарламента Роберта Метсола произнесла речь на пленарном заседании парламента Молдовы, где объявила об официальном открытии бюро Европейского парламента в Кишиневе.
«Я с гордостью объявляю о открытии постоянного представительства Европейского парламента в Кишиневе, что является четким сигналом нашей приверженности странам Восточного партнерства и пути Молдовы к членству в Евросоюзе. Это бюро будет находиться здесь, на месте, каждый день работать рядом с вами, поддерживая и помогая вам во всех ваших усилиях», — заявила Метсола.
В своем выступлении она вновь заявила о полной поддержке Европейским парламентом властей в Кишиневе и их приверженности европейской интеграции.
«Теперь Европейский союз должен отреагировать с той же ясностью, смелостью и уверенностью о нашем общем будущем. Пришло время начать переговоры о вступлении и одновременно подумать о том, как этот шаг изменит наш подход к работе. То, что работает в Европе из 27 стран, может не сработать в Европе из 30. Мы должны быть готовы», — сказала Метсола.
Во время выступления главы Европарламента некоторые оппозиционные парламентские политформирования провели акцию, чтобы привлечь внимание ЕС к распределению и использованию властями Молдовы денежных фондов, поступающих из Европы. Так, один из депутатов фракции «Демократия дома» Александру Вершинин во время выступления держал в руках лист с надписью «Призываем ЕС проверить использование всех фондов, предоставленных Молдове».
«Я протестовал так, как это делают и в Европе. — очень цивилизованно. Не произнес ни слова, просто передал послание: все фонды, выделенные Республике Молдова, должны быть тщательно проверены, а их назначение стать абсолютно прозрачным», — заявил Вершинин журналистам после заседания.