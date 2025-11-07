Лукашенко сказал, в чем хочет видеть перспективу в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, находясь с рабочей поездкой в Житковичах и посещая Житковичский моторостроительный завод 7 ноября, в пятницу, сказал, в чем хочет видеть перспективу в Беларуси. Подробности пишет БелТА.
— Я на моторный завод все намеревался приехать, посмотреть, что там сделано. Нужна перспектива. Моторный завод будем развивать. Это не дело — машиностроительная страна, мы производим все машины — от легковой до БЕЛАЗа, — отметил глава государства.
Александр Лукашенко добавил, что начинку (речь идет про двигатели) иногда приходится искать по всему миру. Он уточнил, что необходимо производить свое, а также цепляться за тех, у кого есть технологии, чтобы развивать свое.
Президенту Беларуси показали различные детали, необходимые в моторостроении. В частности, был продемонстрирован мотоциклетный двигатель в разборе, который используется на Мотовелозаводе в Минске. Сейчас работают на тем, чтобы все алюминиевые детали полностью отливать в Беларуси, и производить собственный двигатель.
Лукашенко согласился с тем, что необходимо сделать свой двигатель, чтобы «сердце мотоцикла было белорусское»:
— Но надо, чтобы он работал нормально. Если будет перспектива, будем помогать в этих проектах.
