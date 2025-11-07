Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, в чем хочет видеть перспективу в Беларуси

Лукашенко раскрыл, в развитии чего в Беларуси хочет видеть перспективу.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, находясь с рабочей поездкой в Житковичах и посещая Житковичский моторостроительный завод 7 ноября, в пятницу, сказал, в чем хочет видеть перспективу в Беларуси. Подробности пишет БелТА.

— Я на моторный завод все намеревался приехать, посмотреть, что там сделано. Нужна перспектива. Моторный завод будем развивать. Это не дело — машиностроительная страна, мы производим все машины — от легковой до БЕЛАЗа, — отметил глава государства.

Александр Лукашенко добавил, что начинку (речь идет про двигатели) иногда приходится искать по всему миру. Он уточнил, что необходимо производить свое, а также цепляться за тех, у кого есть технологии, чтобы развивать свое.

Президенту Беларуси показали различные детали, необходимые в моторостроении. В частности, был продемонстрирован мотоциклетный двигатель в разборе, который используется на Мотовелозаводе в Минске. Сейчас работают на тем, чтобы все алюминиевые детали полностью отливать в Беларуси, и производить собственный двигатель.

Лукашенко согласился с тем, что необходимо сделать свой двигатель, чтобы «сердце мотоцикла было белорусское»:

— Но надо, чтобы он работал нормально. Если будет перспектива, будем помогать в этих проектах.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие для поддержки белорусских предприятий.

Ранее Лукашенко сказал готовиться начальникам, которые отстегивают любовникам и любовницам государственные деньги.

Вместе с тем Лукашенко сказал, за что будет жесткий спрос с чиновников.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше