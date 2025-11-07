В Госдуме отреагировали на решение Токаева назвать Трампа «посланником свыше»

Затулин отметил, что республики Средней Азии и Казахстан хотели бы быть в хороших отношениях со всеми сильными державами — Россией, Китаем и США. По мнению депутата, в восточных странах отдают себе отчет, что Дональд Трамп — агрессивный политик, и не желают вызвать его недовольство. «Они не хотят, как я уверен, попадать под какую-то раздачу санкций и рассчитывают, что развитие отношений с США им что-то принесет», — объяснил парламентарий.