В Госдуме отреагировали на решение Токаева назвать Трампа «посланником свыше»

Представители стран Центральной Азии не скупятся на комплименты в адрес президента США Дональда Трампа, чтобы защитить себя от введения санкций. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделился депутат Константин Затулин, комментируя высказывание президента Казахстана Токаева в адрес американского лидера.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Касым-Жомарт Токаев на саммите C5+1 в Вашингтоне с участием президентов Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Киргизии сказал, что Трамп — «великий государственный деятель, посланный свыше». Он также заявил, что деятельность главы Белого дома одобряют во всем мире, пишет «Лента.ру».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин охарактеризовал высказывание Токаева как «восточное красноречие». Он напомнил, что комплименты американскому президенту делают многие главы государств, например в Южной Корее не скупились на похвалы Трампу. По мнению парламентария, политики щедры на любезности, потому что стремятся таким образом оградить себя от рестрикций и торговых войн со стороны Белого дома.

Затулин отметил, что республики Средней Азии и Казахстан хотели бы быть в хороших отношениях со всеми сильными державами — Россией, Китаем и США. По мнению депутата, в восточных странах отдают себе отчет, что Дональд Трамп — агрессивный политик, и не желают вызвать его недовольство. «Они не хотят, как я уверен, попадать под какую-то раздачу санкций и рассчитывают, что развитие отношений с США им что-то принесет», — объяснил парламентарий.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что азиатские страны не могут заменить сотрудничество с Россией или Китаем на взаимодействие с США, так как РФ и КНР уже являются инвесторами в этих регионах. Затулин добавил, что для Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Киргизии «игра на всех досках» может являться доказательством их суверенитета.

