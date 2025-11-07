WP: глава оборонного ведомства ЕС призывает США координировать вывод войск с союзниками

Кроме того, Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы и ярый противник России, предупредил, что Европа должна признать тот суровый факт, что она больше не живет в мире, «в котором мы жили более 70 лет, когда американцы заботились о нашей обороне, а мы наслаждались этим “дивидендом”». В своих недавних выступлениях он призвал европейских коллег прекратить «жаловаться на то, что американцы собираются нас предать», а вместо этого наращивать собственный военный потенциал.