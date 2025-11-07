WP: глава оборонного ведомства ЕС призывает США координировать вывод войск с союзниками

Как отмечает американская газета The Washington Post, это первое решение администрации Трампа о сокращении численности войск в Европе, которая со времен Второй мировой войны опиралась на гарантии безопасности США. Во время первого президентства Трамп собирался вывести 12 000 американских военнослужащих из Германии: часть из них планировалось передислоцировать в Бельгию и Италию, а часть — вернуть в США. В 2021 году экс-президент Джо Байден заморозил этот план и приказал пересмотреть структуру вооруженных сил США.
Согласно WP, американская бригада в Румынии, ротация которой заканчивается, насчитывает около 3000 военнослужащих. Это лишь небольшая часть американских сил, дислоцированных по всей Европе, численность которых, по разным оценкам, составляет от 75 000 до 105 000 военнослужащих.
Европейские члены НАТО с опасением ожидают публикации новой оборонной стратегии США, которая изменит приоритеты США, пишет WP. Крупнейшие европейские державы, такие как Франция и Великобритания, пытались в частном порядке убедить администрацию Трампа в том, что любые шаги должны планироваться совместно с НАТО и не должны вызывать удивления или наводить Россию на мысль о каких-либо разногласиях между западными союзниками, подчеркивает издание.
Кубилюс признал, что европейских чиновников волнует «вопрос, когда и с какой скоростью» будут выводиться американские войска. Он призвал Вашингтон разработать «четкий график», согласованный с официальными лицами США. Кубилюс убежден, любые изменения американского контингента в Европе не должны создавать пробелов в европейской безопасности. В этом он пытался убедить членов администрации Трампа, когда летом посетил Вашингтон.
По его словам, согласованный график мог бы дать европейским правительствам время накопить ресурсы, которые они сейчас получают от США.
Кроме того, Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы и ярый противник России, предупредил, что Европа должна признать тот суровый факт, что она больше не живет в мире, «в котором мы жили более 70 лет, когда американцы заботились о нашей обороне, а мы наслаждались этим “дивидендом”». В своих недавних выступлениях он призвал европейских коллег прекратить «жаловаться на то, что американцы собираются нас предать», а вместо этого наращивать собственный военный потенциал.