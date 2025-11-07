Ричмонд
WP: глава оборонного ведомства ЕС призывает США координировать вывод войск с союзниками

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал администрацию Дональда Трампа планировать любой вывод войск из Европы совместно с европейскими лидерами после того, как Вашингтон на прошлой неделе объявил о выводе части американских войск из Румынии и других европейских стран НАТО.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как отмечает американская газета The Washington Post, это первое решение администрации Трампа о сокращении численности войск в Европе, которая со времен Второй мировой войны опиралась на гарантии безопасности США. Во время первого президентства Трамп собирался вывести 12 000 американских военнослужащих из Германии: часть из них планировалось передислоцировать в Бельгию и Италию, а часть — вернуть в США. В 2021 году экс-президент Джо Байден заморозил этот план и приказал пересмотреть структуру вооруженных сил США.

Согласно WP, американская бригада в Румынии, ротация которой заканчивается, насчитывает около 3000 военнослужащих. Это лишь небольшая часть американских сил, дислоцированных по всей Европе, численность которых, по разным оценкам, составляет от 75 000 до 105 000 военнослужащих.

Тем не менее новости о сокращении румынской бригады вызвали в Европе вопросы о дальнейших планах Пентагона, который пока не сообщил подробности о масштабах или сроках возможных изменений.

Европейские члены НАТО с опасением ожидают публикации новой оборонной стратегии США, которая изменит приоритеты США, пишет WP. Крупнейшие европейские державы, такие как Франция и Великобритания, пытались в частном порядке убедить администрацию Трампа в том, что любые шаги должны планироваться совместно с НАТО и не должны вызывать удивления или наводить Россию на мысль о каких-либо разногласиях между западными союзниками, подчеркивает издание.

В интервью американской газете еврокомиссар по обороне заявил, что надеется на «четкое прагматичное соглашение с Америкой», в котором будут указаны сроки вывода американских войск и имущества таким образом, чтобы европейские военные могли проводить ротацию и восполнять любые пробелы.

Кубилюс признал, что европейских чиновников волнует «вопрос, когда и с какой скоростью» будут выводиться американские войска. Он призвал Вашингтон разработать «четкий график», согласованный с официальными лицами США. Кубилюс убежден, любые изменения американского контингента в Европе не должны создавать пробелов в европейской безопасности. В этом он пытался убедить членов администрации Трампа, когда летом посетил Вашингтон.

По его словам, согласованный график мог бы дать европейским правительствам время накопить ресурсы, которые они сейчас получают от США.

Помимо войск, представители НАТО особенно заинтересованы в сохранении передовых военных средств США, таких как тяжелые воздушные перевозки и разведка, на развитие которых Европе могут потребоваться годы.

Кроме того, Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы и ярый противник России, предупредил, что Европа должна признать тот суровый факт, что она больше не живет в мире, «в котором мы жили более 70 лет, когда американцы заботились о нашей обороне, а мы наслаждались этим “дивидендом”». В своих недавних выступлениях он призвал европейских коллег прекратить «жаловаться на то, что американцы собираются нас предать», а вместо этого наращивать собственный военный потенциал.

