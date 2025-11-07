Дрозденко утвердил новый состав команды вице-губернаторов Ленобласти

С 10 ноября 2025 года за социальные вопросы в правительстве будет отвечать Александр Кялин, а за транспорт и развитие топливно-энергетического комплекса — Денис Седов. По словам губернатора, обновлённый состав команды призван усилить работу по реализации стратегических проектов и решению ключевых задач развития Ленинградской области.