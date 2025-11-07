Ричмонд
Дрозденко утвердил новый состав команды вице-губернаторов Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжения о назначении новых членов регионального правительства.

Источник: РИА "Новости"

С 7 ноября 2025 года первый вице-губернатор и руководитель Администрации Губернатора и Правительства области стала Алла Астратова. Представлять главу региона в Законодательном собрании будет Анна Данилюк. Руководителем Представительства Ленинградской области при Правительстве РФ назначен Николай Циганов.

За строительный комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство будет отвечать Евгений Барановский, а развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса возглавит Олег Малащенко, который также продолжит работу в должности председателя профильного комитета. Экономическое развитие региона поручено Егору Мищерякову, руководителю комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, а сохранение культурного наследия — Владимиру Цою, председателю соответствующего комитета.

С 10 ноября 2025 года за социальные вопросы в правительстве будет отвечать Александр Кялин, а за транспорт и развитие топливно-энергетического комплекса — Денис Седов. По словам губернатора, обновлённый состав команды призван усилить работу по реализации стратегических проектов и решению ключевых задач развития Ленинградской области.