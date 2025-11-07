СМИ: чешскую инициативу по поставке боеприпасов Украине может подхватить Эстония

Согласно статье, Чехия запустила этот проект в ответ на острую нехватку артиллерийских боеприпасов у Украины. Постепенно к нему присоединились более 20 стран, и совместными усилиями для Украины было закуплено более 3,5 млн боеприпасов калибра 155 мм. В статье подчеркивается, что проект набрал обороты весной 2024 года и до сих пор остается одним из немногих действующих, которые позволяют оперативно снабжать ВСУ боеприпасами.
Бывший министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предупреждал Бабиша, что в случае отказа от участия Чехия лишится влияния и веса в «коалиции желающих», а ее место неизбежно займет другая страна.
По словам источников, роль Эстонии в этом проекте обсуждается давно, а Таллин постепенно начинает участвовать в его координации. Тем не менее Калев Стойческу, председатель Комитета по обороне в эстонском парламенте, заявил изданию, что решение по данному вопросу пока не принято.
Разумеется, было бы лучше, если бы такую инициативу координировала большая страна с масштабными промышленными мощностями. Но в политическом плане с этой задачей справимся и мы. Чем-то подобным мы уже занимались.
В Эстонии утверждают, что с инициативой по поставкам боеприпасов Украине изначально выступили именно они. Эстонцы намеревались за год передать Украине 1 млн боеприпасов 155 мм калибра, но уложиться в сроки не удалось. Тогда этим проектом занялась Чехия. «Тогда мы были невероятно благодарны президенту Павлу», — сказал Стойческу.
Как пояснила бывший министр обороны Чехии Яна Чернохова, система закупки боеприпасов в Эстонии гораздо меньше, чем в Чехии. К тому же она не располагает такой же обширной сетью контактов по всей Европе и «доверительными отношениями» в Европе и за ее пределами, как Чехия.
Тем не менее издание предполагает, что, если выбор в итоге падет на Эстонию, ее могут поддержать Великобритания, Финляндия и Швеция. Первые две страны также назывались среди кандидатов, которые могут возглавить инициативу, говорится в статье. «Британцы с самого начала хотели, чтобы этим проектом занималась Эстония. Раньше у нее, видимо, не было такой возможности, но теперь ситуация изменилась», — пояснил осведомленный источник в Лондоне.