СМИ: чешскую инициативу по поставке боеприпасов Украине может подхватить Эстония

Тем не менее издание предполагает, что, если выбор в итоге падет на Эстонию, ее могут поддержать Великобритания, Финляндия и Швеция. Первые две страны также назывались среди кандидатов, которые могут возглавить инициативу, говорится в статье. «Британцы с самого начала хотели, чтобы этим проектом занималась Эстония. Раньше у нее, видимо, не было такой возможности, но теперь ситуация изменилась», — пояснил осведомленный источник в Лондоне.