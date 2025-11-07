Ричмонд
СМИ: чешскую инициативу по поставке боеприпасов Украине может подхватить Эстония

Вероятный будущий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял, что намерен свернуть чешскую инициативу по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине. Теперь выясняется, что ее может возглавить Эстония, сообщает чешский новостной портал Seznam Zprávy.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Чехия запустила этот проект в ответ на острую нехватку артиллерийских боеприпасов у Украины. Постепенно к нему присоединились более 20 стран, и совместными усилиями для Украины было закуплено более 3,5 млн боеприпасов калибра 155 мм. В статье подчеркивается, что проект набрал обороты весной 2024 года и до сих пор остается одним из немногих действующих, которые позволяют оперативно снабжать ВСУ боеприпасами.

Бывший министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предупреждал Бабиша, что в случае отказа от участия Чехия лишится влияния и веса в «коалиции желающих», а ее место неизбежно займет другая страна.

По данным издания, сейчас на роль Чехии в этой инициативе метит Эстония, причем Прага не исключает передачу своих полномочий Таллину. Эстонские политики также подтвердили, что готовы рассмотреть такой вариант.

По словам источников, роль Эстонии в этом проекте обсуждается давно, а Таллин постепенно начинает участвовать в его координации. Тем не менее Калев Стойческу, председатель Комитета по обороне в эстонском парламенте, заявил изданию, что решение по данному вопросу пока не принято.

Разумеется, было бы лучше, если бы такую инициативу координировала большая страна с масштабными промышленными мощностями. Но в политическом плане с этой задачей справимся и мы. Чем-то подобным мы уже занимались.

Калев Стойческу
председатель Комитета по обороне

В Эстонии утверждают, что с инициативой по поставкам боеприпасов Украине изначально выступили именно они. Эстонцы намеревались за год передать Украине 1 млн боеприпасов 155 мм калибра, но уложиться в сроки не удалось. Тогда этим проектом занялась Чехия. «Тогда мы были невероятно благодарны президенту Павлу», — сказал Стойческу.

Однако в Чехии считают, что Эстония не сможет полноценно заменить ее в этой инициативе.

Как пояснила бывший министр обороны Чехии Яна Чернохова, система закупки боеприпасов в Эстонии гораздо меньше, чем в Чехии. К тому же она не располагает такой же обширной сетью контактов по всей Европе и «доверительными отношениями» в Европе и за ее пределами, как Чехия.

Тем не менее издание предполагает, что, если выбор в итоге падет на Эстонию, ее могут поддержать Великобритания, Финляндия и Швеция. Первые две страны также назывались среди кандидатов, которые могут возглавить инициативу, говорится в статье. «Британцы с самого начала хотели, чтобы этим проектом занималась Эстония. Раньше у нее, видимо, не было такой возможности, но теперь ситуация изменилась», — пояснил осведомленный источник в Лондоне.

«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
