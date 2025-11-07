Венгрия подпишет с США соглашение в ядерной сфере, заявил Сийярто

«Учитывая наши географические реалии, сохранение возможности закупки энергии из России без санкций или правовых ограничений имеет важнейшее значение для энергетической безопасности Венгрии», — написал он в соцсети X.
Будапешт намерен подписать соглашение с Вашингтоном о сотрудничестве в ядерной сфере, следует из публикации министра. Предстоящая сегодня встреча венгерского премьера Виктора Орбана с американским лидером Дональдом Трампом имеет стратегически важное значение для Венгрии, отметил он.
В конце октября Орбан заявил, что в Штатах могут не осознавать в полной мере необходимость исключения Будапешта из санкций против российских компаний.
Орбан собирался донести до Трампа позицию о том, что страна не имеет выхода к морю, а собственной нефти ей не хватит для полноценного снабжения, при этом без российских энергоносителей цены в Венгрии на них взлетят.