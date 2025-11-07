Ричмонд
Венгрия подпишет с США соглашение в ядерной сфере, заявил Сийярто

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Венгрия подпишет энергетическое соглашение с США и укажет на необходимость сохранения возможности закупки энергоресурсов у России без санкций, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Источник: © РИА Новости

«Учитывая наши географические реалии, сохранение возможности закупки энергии из России без санкций или правовых ограничений имеет важнейшее значение для энергетической безопасности Венгрии», — написал он в соцсети X.

Будапешт намерен подписать соглашение с Вашингтоном о сотрудничестве в ядерной сфере, следует из публикации министра. Предстоящая сегодня встреча венгерского премьера Виктора Орбана с американским лидером Дональдом Трампом имеет стратегически важное значение для Венгрии, отметил он.

В конце октября Орбан заявил, что в Штатах могут не осознавать в полной мере необходимость исключения Будапешта из санкций против российских компаний.

Орбан собирался донести до Трампа позицию о том, что страна не имеет выхода к морю, а собственной нефти ей не хватит для полноценного снабжения, при этом без российских энергоносителей цены в Венгрии на них взлетят.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше