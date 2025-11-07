The Atlantic: Мадуро может уйти в отставку в обмен на амнистию и гарантии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может согласиться на отставку при выполнении ряда условий со стороны США, включая амнистию для него и его соратников, а также гарантии «комфортного изгнания». Об этом пишет американский журнал The Atlantic. Ранее сенат США отклонил резолюцию о запрете применения военной силы в отношении Венесуэлы без одобрения парламента. При этом окончательного решения о наземной операции против Венесуэлы Дональд Трамп еще пока не принял, сообщают американские СМИ.