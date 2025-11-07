Гросси заявил о введении локального прекращения огня в районе Запорожской АЭС

«Еще одно прекращение огня при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу на ЗАЭС, что позволит провести ремонтные работы, нацеленные на укрепление ее подключений к внешнему энергоснабжению и предотвращение ядерного инцидента», — привела его слова пресс-служба агентства.