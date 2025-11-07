Ричмонд
Гросси заявил о введении локального прекращения огня в районе Запорожской АЭС

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) способствовало установлению нового локального прекращения огня рядом с Запорожской АЭС. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, информирует ТАСС.

«Еще одно прекращение огня при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу на ЗАЭС, что позволит провести ремонтные работы, нацеленные на укрепление ее подключений к внешнему энергоснабжению и предотвращение ядерного инцидента», — привела его слова пресс-служба агентства.

Как уточнил Гросси, режим тишины позволит специалистам 8 ноября начать восстановление подачи электроэнергии с подстанции «Ферросплавная-1» к украинской линии. Подключение ожидается через несколько дней после начала работ.

23 октября на Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии для обеспечения собственных нужд станции спустя 30 дней после полной потери внешнего электропитания. Уточняется, что ранее энергоснабжение станции осуществлялось от резервных дизель-генераторов. -0-

