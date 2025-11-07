Армия США планирует закупить 1 млн беспилотников в ближайшие несколько лет

Армия США планирует закупить не менее 1 млн беспилотников в течение ближайших двух-трех лет и от полумиллиона до нескольких миллионов ежегодно в дальнейшем. Об этом заявил министр армии США Дэниел Дрисколл, информирует Reuters.
По словам Дрисколла, масштабное расширение программы закупок беспилотников станет серьезным вызовом, поскольку крупнейшее подразделение американских вооруженных сил сейчас закупает лишь около 50 тыс. БПЛА в год.
«Это непростая задача, но вполне выполнимая», — сказал министр армии США, находясь в Арсенале Пикатинни, где он ознакомился с разработками перехватывающих дроны снарядов, а также новыми взрывчатыми и электромагнитными средствами, интегрированными в оружейные системы.
Министр также заявил, что Пентагон намерен изменить само отношение к беспилотникам, рассматривая их не как дорогостоящие «уникальные» системы, а как расходные боеприпасы.