Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия США планирует закупить 1 млн беспилотников в ближайшие несколько лет

По словам Дрисколла, масштабное расширение программы закупок беспилотников станет серьезным вызовом, поскольку крупнейшее подразделение американских вооруженных сил сейчас закупает лишь около 50 тыс. БПЛА в год.

Армия США планирует закупить не менее 1 млн беспилотников в течение ближайших двух-трех лет и от полумиллиона до нескольких миллионов ежегодно в дальнейшем. Об этом заявил министр армии США Дэниел Дрисколл, информирует Reuters.

По словам Дрисколла, масштабное расширение программы закупок беспилотников станет серьезным вызовом, поскольку крупнейшее подразделение американских вооруженных сил сейчас закупает лишь около 50 тыс. БПЛА в год.

«Это непростая задача, но вполне выполнимая», — сказал министр армии США, находясь в Арсенале Пикатинни, где он ознакомился с разработками перехватывающих дроны снарядов, а также новыми взрывчатыми и электромагнитными средствами, интегрированными в оружейные системы.

Министр также заявил, что Пентагон намерен изменить само отношение к беспилотникам, рассматривая их не как дорогостоящие «уникальные» системы, а как расходные боеприпасы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше