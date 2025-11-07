Медведев: финансирование реабилитации бойцов СВО должно быть увеличено

Зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал увеличить финансирование мероприятий по реабилитации бойцов СВО.
В сообщении по итогам заседания программной комиссии партии говорится, что Медведев назвал этот шаг приоритетом партии и вообще для всей страны.
«В ближайшие три года нужно увеличить финансирование мероприятий по реабилитации бойцов, которые возвращаются с фронта», — сказал Медведев, подчеркнув, что, прежде всего, речь идет о раненых.
Ранее Медведев заявлял, что контракт с ВС России в 2025 году заключили 336 тысяч человек.
