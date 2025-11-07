Токаев заявил о большом шаге Путина по урегулированию конфликта

Путин неоднократно заявлял о готовности России к урегулированию, но с учетом своих интересов. Условиями мира президент называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО и отмену антироссийских санкций. В МИДе указывали, что Москва не поддерживает прекращение огня и выступает за устранение «первопричин» конфликта. Потенциальные гарантии безопасности должны быть для всех сторон, говорил министр иностранных дел Сергей Лавров.