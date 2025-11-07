Ричмонд
Токаев заявил о большом шаге Путина по урегулированию конфликта

Токаев счел возможным прекращение огня на Украине и заявил, что Казахстан готов принять у себя переговоры. Москва заявляет о готовности к урегулированию, но называет условием мира устранение «первопричин» конфликта.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин проявил «максимальную гибкость» в обсуждении путей урегулирования конфликта на Украине, когда предложил заморозить линию фронта, если Киев отступит с территории Донбасса, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает The New York Times.

«Я думаю, что Путин сделал довольно большой шаг вперед», — сказал казахстанский лидер.

В то же время он выразил мнение, что президент России не стал бы ослаблять свои требования еще больше. Токаев считает возможным прекращение огня на Украине и заявил, что Казахстан готов принять у себя переговоры Москвы и Киева.

Россия готова заморозить конфликт на Украине в обмен на вывод ВСУ из Донбасса, об этом Путин заявил американскому президенту Дональду Трампу на переговорах на Аляске в августе, писала Financial Times со ссылкой на источники.

Москва последовательно выступает против заморозки конфликта, а суверенитет над новыми регионами закреплен в российской Конституции, подчеркивали в Кремле и Министерстве иностранных дел.

Путин неоднократно заявлял о готовности России к урегулированию, но с учетом своих интересов. Условиями мира президент называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО и отмену антироссийских санкций. В МИДе указывали, что Москва не поддерживает прекращение огня и выступает за устранение «первопричин» конфликта. Потенциальные гарантии безопасности должны быть для всех сторон, говорил министр иностранных дел Сергей Лавров.

