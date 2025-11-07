В Швейцарии рассказали, в каких случаях теперь будут выдавать мультишенген россиянам

Швейцария в индивидуальном порядке и в качестве исключения сможет выдать многократную шенгенскую визу гражданам России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Секретариат по миграции Швейцарии (SEM).
В ведомстве подчеркнули, что многократная шенгенская виза может быть выдана Швейцарией в должным образом обоснованных индивидуальных случаях.
Также подчеркивалось, что ее смогут получить россияне и в связи с особыми обстоятельствами, которые подтвердят необходимость или намерение совершать частые или регулярные поездки и докажут свою добросовестность и надежность.
Как писал сайт KP.RU, глава евродипломатии Кая Каллас на фоне запрета ЕК выдачи мультишенгена гражданам РФ уверяла, что путешествие в ЕС и свободное передвижение по нему — это «привилегия», а не само собой разумеющееся право.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий указал, что такого рода запретом Европа снова сама себя наказала. «Привилегией» в Европе скоро станут доступные цены на электроэнергию, тепло и горячую воду.