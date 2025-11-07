Сийярто рассказал, что Венгрия подпишет с США соглашение в ядерной сфере

Венгрия подпишет соглашение с США в ядерной сфере и подчеркнет необходимость сохранения возможности закупок энергоресурсов у России без применения санкций. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто в соцсети X.
«Учитывая наши географические реалии, сохранение возможности закупать энергию у России без санкций или правовых ограничений имеет важнейшее значение для энергетической безопасности Венгрии», — написал дипломат.
Сийярто уточнил, что ядерное соглашение будет подписано на предстоящей встрече венгерского премьера Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом. Министр подчеркнул стратегическую важность этих переговоров для Венгрии.
Ранее KP.RU писал, что Орбан обратился к Трампу с официальной просьбой о снятии санкций, действующих в отношении венгерской нефтяной отрасли. Глава Белого дома отметил, что хотя решение о снятии ограничений пока не принято, премьер Венгрии настойчиво добивался исключения страны из санкционных мер.